إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بقرية الحريدية بسوهاج

شهدت قرية الحريدية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ونتج عنها إصابة 11 شخصا من طرفي المشاجرة وتم نقلهم إلى مستشفى طهطا العام تلقى العلاج وتحت بتصرف النيابة العامة.

إصابة 11 شخصا في مشاجرة بقرية الحريدية بسوهاج

وكان اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع مشاجرة بين: طرف أول هند خ 39 عاما ومنى ع 42 عاما وزينب ع 40 عاما ونورة ع 28 عاما.

وطرف ثاني نورة م 47 عاما وأمل ا 21 عاما وصفاء ا 27 عاما وإيمان ا 24 عاما وزهرة ا 20 عاما ورحمة ا 18عاما والجميع من قرية الحريدية وتم نقلهم إلى مستشفي طهطا العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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