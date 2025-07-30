قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 38 متهما بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تكدير السلم والأمن العام

والمتهمون الصادر بحقهم القرار هم كل من: احمد جمال السيد شحاته، اشرف القط إبراهيم عوف، حسام حسن عبد الوهاب محمد، حسن عبد الغني حسن، سيد محمد أحمد عبد الرحمن، سيد محمد سيد عبد النبي، صابر حسين محمد عبد الحليم، عادل محمد عبد الرؤوف مصطفى، عاشور عطية جودة العبد، عامر خليفة محمد حسين، عبد الرحمن محمد فاروق خليفة، عبده رمضان عبده عبد الحميد، علاء السيد محمد خلف، نصر الدين محمد فتحي كامل، ياسر فتحي مقبول أحمد، يوسف أشرف عبد العال عكاشة، أحمد السيد إسماعيل إمام، محمد السيد إسماعيل إمام، محمد فرجاني فرج محمود، محمد حسن عبد العال، محمد عبد الله محمد مصطفى، السيد صباحي عبد الجواد يوسف، محمد رؤوف مهدي الراجحي داوود، ياسر المهدي قاسم أحمد فرج، أحمد حمدي محمد عبد العاطي، بلال راشد رفاعي فتحي، سيد أحمد محمد عبد الله، شريف أمين أسعد، محمد فريد شوقي فايز، ياسر صبري عبد العظيم محمد، إبراهيم محمد محمد محمد البغدادي، محمد شوقي محمد حمادة، أزهار رمضان السيد رمضان، عمرو عبد الوهاب فايد نور الدين، محمود زغلول محمد الشربيني، ناصر محمد محمد شعبان محمد علام، هاني إبراهيم سيد بيبرس

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