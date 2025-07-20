الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بقبول استقالة وزيرة البيئة وتكليف منال عوض بمهامها

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 29 (مكرر)، الصادر في 19 يولية 2025، قرارى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن قبول استقالة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وتكليف وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بالقيام بمهامها.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2480 لسنة 2025، بشأن قبول الاستقالة المقدمة من الدكتورة ياسمين صلاح الدين فـؤاد عبـد العزيـز، وزيرة البيئة.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2480 لسنة 2025، بتكليف الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس، وزيرة التنمية المحلية بالقيام مؤقتًا بمهام وزير البيئة، بالإضافة إلى مهام منصبها، لحين تعيين وزير للبيئة.

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