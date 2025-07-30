قرارات جمهورية بترقية 1002 مساعد ومعاون بالنيابة العامة وتعيين قضاة

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 394 لسنة 2025 بترقية كل من مساعدي النيابة العامة الواردة أسماؤهم في القرار الجمهوري إلى وظيفة وكيل النيابة العامة وعددهم 506 مساعدين نيابة عامة.

ترقيات فى النيابة العامة وتعيين قضاة

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم 395 لسنة 2025 بترقية كل من معاوني النيابة العامة الواردة أسماؤهم بالقرار الجمهوري إلى وظيفة مساعد نيابة عامة وذلك اعتبارًا من 1/1/2025 وعددهم 496 معاون نيابة عامة.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 396 لسنة 2025 بتعيين كل من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 1 – 10 -2025 وحتى 30 يونيو 2026 وهم:

القاضى عبدالأخر الملقب فواز إبراهيم محمد رئيسًا محكمة استئناف القاهرة، والقاضى زكريا يوسف حسن حرزالله رئيسًا لمحكمة استئناف الاسكندرية، والقاضى ماجد جبران بطرس منقريوس رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا، والقاضى إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة، والقاضى عاطف رزق كامل رزق الله رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية، والقاضى حلمي علام رضوان علام رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف، والقاضى الدكتور يحيى أحمد مرسي البنا رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، والقاضي محمد سيد على حسن رئيسًا لمحكمة استنئاف قنا.

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