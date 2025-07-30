الأربعاء 30 يوليو 2025
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حوادث

عرض المتهم بدهس شخصين بكورنيش المعادي على الطب الشرعي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة المعادي الجزئية، عرض قائد سيارة نقل متهم بدهس شخصين أثناء استقلالهما دراجة نارية أعلى كورنيش النيل بـ المعادي، مما أسفر عن مصرعهما، علي الطب الشرعي وذلك لاجراء تحليل مخدرات لبيان ما إذا كان المتهم تحت تأثير المخدرات من عدمه.

 

حادث كورنيش النيل بالمعادي 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري على طريق طريق كورنيش النيل بالمعادي، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع شخصين دهستهما سيارة نقل أثناء استقلالهما دراجة نارية، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

 

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة وتم اقتياده إلى ديوان القسم.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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