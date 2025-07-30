بعد تداول فيديو الواقعة، ضبط سائق نقل ألقى خرسانة جاهزة بالطريق العام في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام قائد سيارة نقل بإلقاء كمية من الخرسانة الجاهزة بالطريق العام خلال سيره بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، في مشهد أثار استياء المواطنين.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبين أنها "فنطاس" سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها (سائق – مقيم بمحافظة القاهرة).

وبمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو، وتم التحفظ على السيارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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