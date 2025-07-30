الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد تداول فيديو الواقعة، ضبط سائق نقل ألقى خرسانة جاهزة بالطريق العام في القليوبية

ضبط سائق نقل بالقليوبية،
ضبط سائق نقل بالقليوبية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام قائد سيارة نقل بإلقاء كمية من الخرسانة الجاهزة بالطريق العام خلال سيره بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، في مشهد أثار استياء المواطنين.

 وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبين أنها "فنطاس" سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها (سائق – مقيم بمحافظة القاهرة).

 

بعد تداول فيديو الواقعة.. ضبط سائق ميكروباص اعتدى على زوجين أعلى الطريق الدائري بمفتاح حديدي

"الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا بكفر الشيخ

 وبمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو، وتم التحفظ على السيارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية فيديو متداول القليوبية أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

بعد تداول فيديو الواقعة.. ضبط سائق ميكروباص اعتدى على زوجين أعلى الطريق الدائري بمفتاح حديدي

الداخلية: مد مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة بجميع المحافظات

حصاد حملات أمنية بدمياط وأسوان، ضبط 39 كيلو مخدرات وهاربين من تنفيذ أحكام

تحرير 1048 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 39 سيارة ودراجة نارية متهالكة

حملات مرورية تضبط 121 ألف مخالفة و240 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

ضبط 5 أشخاص بالقاهرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل ورشة بمنطقة الحدائق

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 5 ملايين جنيه

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

8 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

بيان عاجل من الكهرباء حول تأمين التغذية اللازمة لمحطة محولات جزيرة الذهب

وفاة لطفي لبيب، بدأ مسيرته الفنية متأخرا.. وهذه حقيقة ارتباطه بنجوى فؤاد

تعرف على موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

ما هو المرض الذي تسبب في وفاة الفنان لطفي لبيب؟

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

تألق صلاح، نتيجة الشوط الأول بين ليفربول ويوكوهاما

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

ورغم ذلك رفض تكريم السفارة الإسرائيلية.. شخصيات يهودية أبدع لطفي لبيب في تقديمها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

أخبر الله المؤمنين أنَّ الدنيا دار بلاء، ما معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads