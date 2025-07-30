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حوادث

المؤبد لـ3 عمال وغرامة 200 ألف جنيه للاتجار في المخدرات بالقليوبية

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لـ3 عمال، وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في "الهيروين - الحشيش" وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية 

أحالت النيابة العامة المتهمين: "أحمد ا. أ. ع."، السن ٢٠ سنة، عامل مقيم بالكابلات، قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، و"نبيل ي. ف. ط."، السن ٢٤ سنة، عامل مقيم بالكابلات، بقسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، و"يوسف خ. ع. ع."، السن ٢١ سنة، عامل، مقيم بالكابلات، بقسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، في الجناية رقم ٤١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ۷۷۱ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٥/٢/١١ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرزوا جوهرًا مخدرًا (هيروين، حشيش)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهم حازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًّا غير مششخن (۲ فرد خرطوش).

وأضاف أمر الإحالة أنهم حازوا ذخيرة (٢ طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه.

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