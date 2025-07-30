المؤبد لمدرس فى الإسكندرية تعدى على 10 طالبات داخل المدرسة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار باسل حسن السيد، والمستشار يوسف سعد أبوزيد، والمستشار أحمد مجدي الجندي، وأحمد رفعت عامر وكيل النائب العام، وسكرتير محكمة الجنايات مختار مطر بمعاقبة المتهم "ع.م.ع" مدرس بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي على 10 طالبات داخل مدرسة في الإسكندرية.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل أول يفيد ببلاغات ضد المتهم من أولياء أمور الطالبات المجني عليهم بالمدرسة دائرة القسم.

تبين من التحقيقات، بأن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "ع.م.ع" مدرس حال عمله مدرسا لمادة العلوم بمدرسة ابتدائي بدائرة قسم الرمل، بالتعدي على كل من المجني عليهن "ر.م.ع" و"س.م.ط" و"و.ا.ا".

وبتكثيف التحريات توصلت إلى اعتياد المتهم ممارسة السلوك الآثم مع طالبات أخريات وهن "م.ع.ع" و"ه.ع.ص" و"س.خ.م" و"ك.ر.ف" و"س.س.ا" و"ا.م.ف" و"ف.ع.ف" ولم تتمكن أي منهن من إبلاغ ذويها لما بدر من المتهم من تهديد يبعث فيهن الخوف من الإبلاغ.

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