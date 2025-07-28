الإثنين 28 يوليو 2025
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حوادث

مصرع طبيبين في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائرى بالبساتين

اسعاف
اسعاف

لقي طبيبان مصرعهما في حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" بسيارة ملاكي على الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وتم نقل جثتيهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 

حادث الطريق الدائرى بالبساتين 

تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا من من الأهالي بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

مصرع طبيبين أعلى الطريق الدائرى بالبساتين 


و بالفحص تبين تصادم سيارة نقل "تريلا" بسيارة ملاكي،  ما أسفر عن مصرع طبيبين وهما " عبدالله عماد حلمي وأحمد علاء عبدالله" مقيمين بمنطقة أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ورفع رجال المرور آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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