وفاة المستشار محمد سليمان لملوم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

توفي المستشار محمد سليمان لملوم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك أثناء تواجده في قرية إسنا المطاعنة بمحافظة الأقصر.

يذكر أن المستشار محمد سليمان لملوم يشغل درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وتتكون هيئة قضايا الدولة من ثلاثة آلاف عضو، وهي تختص بالحفاظ على المال العام.

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