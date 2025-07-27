4 أغسطس، محاكمة 46 إخوانيا بتهمة تمويل أنشطة الجماعة الإرهابية المسلحة

حددت محكمة جنايات القاهرة 4 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 46 متهما من عناصر جماعة الإخوان في نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية واساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وجهت النيابة العامة الي المتهمين في القضية التي حملت رقم 1978 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، اتهامات تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن وفروا أموالا ومعلومات جمعوها وأمدوا بها كياناتهم المسلحة كما وفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات وأدوات لتصنيعها ومهمات نقلوها وأخفوها بمقرات حاذوها

كما استخدموا مواقع شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل بينهم وإصدار التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الإرهابيين وتحركاتهم.

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