أبرزهم جهاد الحداد وأحمد أبو بركة، جنايات القاهرة تدرج 10 من الإخوان في قائمة الإرهاب

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 261 (تابع) الصادرة في 8 ديسمبر 2024، قرار محكمة جنايات (أول درجة القاهرة)، الدائرة الأولى جنائي بدر، بإدراج أسماء 10 أشخاص في قوائم الإرهاب، وذلك لطلب النائب العام في القضية رقم 1400 لسنة 2019.



وجاء في قرار محكمة جنايات القاهرة "في طلبي الإدراج رقمى 2 لـسنة ٢٠٢٤ قـرارات إدراج كيانات إرهابية، و7 لسنة ٢٠٢٤ قرارات إدراج إرهابيين والمقيدة برقم 1400 لـسنة 2019."



وقررت المحكمة إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 10 أشخاص منهم (جهاد عصام الحداد، وأحمد أبو بركة، ومحمد إبراهيم صبرة وغيرهم) على قائمة الإرهابيين.

وأن يكون الإدراج بكلا القائمتين المار بيانهما بالبندين (أولا، ثانيا) من هذا القرار لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القر ار، مع ما يترتب على النشر وطوال مدته من آثار.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.