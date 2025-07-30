بعد تداول فيديو الواقعة.. ضبط سائق ميكروباص اعتدى على زوجين أعلى الطريق الدائري بمفتاح حديدي

في استجابة سريعة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو أظهر تضرر سيدة من اعتداء سائق "ميكروباص" عليها وعلى زوجها باستخدام "مفتاح حديدي" أعلى الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة: تبين من الفحص أن السائق كان يقود بسرعة كبيرة أثناء استقلال السيدة وزوجها السيارة معه، مما دفعهما للاعتراض على أسلوب القيادة، خاصة بعد سقوط ابن السيدة داخل المركبة نتيجة انحراف مفاجئ للسيارة أثناء تجاوز مركبة أخرى.

سائق ميكروباص يعتدي على سيدة وزوجها باستخدام "مفتاح حديدي"

وأدى ذلك إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء عنيف من السائق باستخدام "مفتاح حديدي"، وفقًا لما ظهر بالفيديو المنتشر.

وعلى الفور، تم تحديد وضبط السيارة الميكروباص، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة).

وبمواجهته، أقر بتفاصيل الواقعة كما وردت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مع التحفظ على السيارة.

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