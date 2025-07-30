الأربعاء 30 يوليو 2025
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حوادث

هدير عبد الرازق تغادر قسم شرطة التجمع الأول

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

قال مصدر أمنى، إن البلوجر هدير عبد الرازق غادرت قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الأمنية.

هدير عبد الرازق تغادر قسم شرطة التجمع الأول 

وأضاف المصدر، أن البلوجر هدير عبد الرازق قامت بعمل معارضة في الحكم الصادر ضدها.

أكدت مصادر قضائية أن البلوجر هدير عبد الرازق ستعارض على حكم قضائي صادر ضدها غيابيا والقاضي بحبسها سنة، في اتهامها بنشر الفسق والفجور.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، قضت بتأييد حكم أول درجة الصادر بحق البلوجر  هدير عبد الرازق بالحبس سنة، لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت جهات التحقيق المختصة، قد قررت إخلاء سبيل زوج البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامه بالتعدي عليها بالضرب في الفيديو الشهير داخل شقته بالقاهرة الجديدة بضمان محل إقامته.

القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

وكانت البلوجر هدير عبد الرازق تصالحت أمس في مشاجرتها مع وزوجها، وجاء تحرك الأجهزة المعنية بناءً على تقارير رصد إلكتروني ومتابعة دقيقة من وحدة مباحث الآداب والجرائم الإلكترونية، حيث تم تحديد مكان وجود هدير وزوجها، واستصدار إذن من النيابة العامة بضبطهما، وبالفعل نُفذت مأمورية أمنية أسفرت عن ضبطهما دون مقاومة.

مواقع التواصل تشتعل وانقسام في الرأي العام

وأثارت الواقعة حالة من الجدل والانقسام بين المتابعين، حيث اعتبر البعض أن هدير ضحية عنف منزلي تحتاج للحماية، بينما رأى آخرون أن الفيديوهات المتداولة تعكس مخالفات قانونية تستوجب المحاسبة. 

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