أخبار الحوادث اليوم: بلاغ للنائب العام ضد سعاد صالح.. ملابسات واقعة تحرش وابتزاز في التجمع.. وتفاصيل جديدة عن حركة الشرطة 2025

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه فتاة تستغيث، متضررة من تعرضها لمراسلات خادشة وتهديد وابتزاز من قِبل سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، وذلك بعد انتهاء رحلتها عبر التطبيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعتين للسير عكس الاتجاه بمحافظة كفر الشيخ؛ وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من مخالفات مرورية تُعرض حياة المواطنين للخطر.

تستعد وزارة الداخلية، لتنفيذ حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2025، والتي جاءت هذا العام متوافقة مع معايير دقيقة شملت الكفاءة المهنية، والأقدمية، إضافة إلى مراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي والصحي للضباط، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء الأمني وتعزيز استقرار الجهاز الشرطي.

حركة تنقلات الشرطة 2025، اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، وذلك في إطار خطة تطوير الأداء الأمني وتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي داخل الجهاز الأمني.

أزاح الدكتور مجدي خروشة، خبير الطب الشرعي، الستار عن الجانب الخفي لعالم الطب الشرعي، كاشفًا عن تفاصيل دقيقة وصادمة لم تُروَ من قبل، نافيًا أشهر الخرافات المتداولة في الرأي العام.

أمرت جهات التحقيق المختصة، بتسليم كلب لمالكه رجل الأعمال في واقعة الهجوم على نجلي الفنانة زينة داخل أحد الكومبوندات بالشيخ زايد.

قضت محكمة جنايات بنها "مستأنف"، بتأييد حكم السجن المشدد 15 عامًا ضد ثلاثة متهمين، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة من نوعي الهيروين والحشيش والميثامفيتامين بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

تنظر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، محاكمة خمسة من العاملين بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية، وذلك على خلفية إهمالهم في أداء عملهم، وما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية بأن سمحوا لشخص مجهول بارتكاب أفعال مدينة بحق تلميذة وإثارة الرعب بين الطلاب.

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهّزة فنيًا ولوجستيًا بعدد من المحافظات، لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة للمواطنين في مناطق تواجدهم، وذلك تيسيرًا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية.

تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد الداعية سعاد صالح، على خلفية تصريحاتها الأخيرة التي أفتت خلالها بجواز تعاطي الحشيش واعتباره "حلالًا"، وهي التصريحات التي وصفها البلاغ بـ"المشبوهة"، مؤكدًا أنها تمثل خروجًا صارخًا على القانون وتحريضًا علنيًا ضد الدولة.





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