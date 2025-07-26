خبير يكشف خفايا المشرحة: الطب الشرعي علم يواجه الموت بالحقيقة وليس خيالا بوليسيا

أزاح الدكتور مجدي خروشة، خبير الطب الشرعي، الستار عن الجانب الخفي لعالم الطب الشرعي، كاشفًا عن تفاصيل دقيقة وصادمة لم تُروَ من قبل، نافيًا أشهر الخرافات المتداولة في الرأي العام.

لسنا خيالًا بوليسيًا.. مهمتنا توثيق الحقيقة بدقة علمية

وأكد خروشة، خلال لقائه ببرنامج “بودكاست مشوار” الذي يقدمه محمد سويد، أن الطبيب الشرعي لا يُسمح له بتخيل سيناريوهات الحوادث، بل يقتصر دوره على توثيق الإصابات وتحديد زمن الوفاة وربط النتائج بتحقيقات النيابة، مشددًا على أن كل خطوة في التشريح يجب أن تُوثق بالصور لضمان الشفافية.

مفاهيم مغلوطة.. الرصاصة لا تُفسر من الجرح!

وفنّد “خروشة خرافة”، أن شكل فتحة الدخول أو الخروج في الجسم يمكن أن يحدد نوع السلاح، مؤكدًا أن تحديد العيار لا يتم إلا عبر وجود المقذوف داخل الجثمان، وأن أي تحليل علمي خارج نطاق النيابة أو المحكمة يُعد تجاوزًا لا يليق بالمهنة.

الأطفال المعذبون.. الجانب الإنساني لا يموت في المشرحة

رغم التزامه بالبروتوكول الطبي، لم يُخفِ خروشة تأثره ببعض القضايا، خاصة حين قال:

"طفل أو طفلة عندهم سنتين أو ثلاثة... وآثار تعذيب بشعة... والله بكيت"، مؤكدًا أن الخبرة لا تقتل المشاعر، ولكن تُدرّب على التحكم بها.

لا قرارات فردية في الأخطاء الطبية

وأوضح أن قضايا الخطأ الطبي يتم التعامل معها بحيادية مطلقة ، عبر استدعاء استشاريين في تخصص الطبيب المتهم، وليس من حق الطبيب الشرعي إصدار قرار بمفرده، حفاظًا على العدالة المهنية.

من المشرحة للمحكمة.. لا للرأي العام في التفاصيل

وشدد خروشة على أن قضايا الطب الشرعي لا تُناقش في الإعلام أو أمام الجمهور، بل تظل حكرًا على جهات التحقيق والقضاء، حمايةً للخصوصية وسير العدالة.

عظام تبقى والأنسجة تذوب.. جسد الميت يتكلم بعد سنين

وكشف أن الأنسجة الرخوة تتحلل خلال 6 أشهر إلى عام، لكن العظام قد تبقى لعقود، مما يُمكّن الفرق الشرعية من إعادة التشريح واكتشاف أدلة جديدة بعد فترات طويلة.

خبراء التزوير جزء من المنظومة

وأكد أن خبراء التزييف والتزوير في مصر يتبعون مصلحة الطب الشرعي، بعكس دول أخرى تفصل هذا التخصص، مما يُعزز من دقة التحقيقات في القضايا المالية والمستندية.

الصفاء الذهني في حضرة الموت

واختتم الطبيب الشرعي قائلًا:"عندما تدخل المشرحة، لا بد أن تكون صافي الذهن... حق المتوفى أمانة في عنق الطبيب الشرعي... ومهمتي أن أُخرج الحقيقة كاملة، بصمتها وبشاعتها وإنسانيتها"

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