السبت 26 يوليو 2025
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حوادث

الإدارية العليا تؤيد مجازاة سكرتير مدينة لتحريره محضرًا كاذبًا بأراضٍ زراعية.. وبراءة 9 آخرين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، دائرة التأديب، حكم صادر ضد سكرتير مدينة، صادر ضده حكم بمجازاته بالخصم ٣٠ يومًا من راتبه، لما نسب إليه من الخروج علي الواجب الوظيفي، بتحرير محضر مخالف متضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي الأراضي الزراعية بدون تراخيص بناء وبالمخالفة للقانون، فيما أيدت البراءة الصادرة لصالح باقي المحالين لثبوت براءتهم من المخالفات المنسوبة لهم. 

يذكر أن عدد المحالين ١٠ من الموظفين، بمديرية الإصلاح الزراعي.

ونسبت إليهم النيابة الإدارية، أنهم عام ٢٠١٥، بمقر عملهم وبوصفهم أعضاء لجنة تنفيذ قرار السيد محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة التعديات بدائرة محافظة الإسماعيلية، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يلتزموا بأحكام القانون ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرجوا علي مقتضى الواجب الوظيفي بأن 

 أقروا بما يخالف الحقيقة والواقع بمحضر تنفيذ الإزالة، بوجود تراخيص بناء صادرة لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة حال عدم وجود تراخيص صادرة لهؤلاء المواطنين وقيامهم بالتعدي على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون.

وأصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بالنسبة لمجازاة المحال الأول، سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بخصم ثلاثين يومًا من راتبه – تأسيسًا على ثبوت المخالفة المنسوبة إليه – مع آخرين – ثبوتًا يقينيًا بما يمثل في حقهم خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي بعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة مما يتعين مؤاخذتهم تأديبيًا عنها.

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مجلس الدولة القضاء الإدارى دائرة التأديب حكم صادر ضد سكرتير مدينة المحكمة الإدارية العليا

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