السبت 26 يوليو 2025
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حوادث

الأحوال المدنية تواصل القوافل المتنقلة وتصدر 45 ألف بطاقة وشهادة مميكنة للمواطنين

الأحوال المدنية تواصل
الأحوال المدنية تواصل القوافل المتنقلة

 واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهّزة فنيًا ولوجستيًا بعدد من المحافظات، لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة للمواطنين في مناطق تواجدهم، وذلك تيسيرًا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية.

وشملت المحافظات المستهدفة بالقوافل كلًا من: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية. وأسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 8,325 بطاقة رقم قومي و36,639 مستندًا مميكنًا خلال فترة وجيزة، ما يعكس الإقبال المتزايد من المواطنين على الاستفادة من هذه الخدمات المتنقلة.

وبناءً على هذا الإقبال، تقرر استمرار عمل القوافل بتلك المحافظات ابتداءً من يوم 26 يوليو 2025، بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين في أماكنهم.

وفي السياق ذاته، يواصل القطاع استقبال الاتصالات الجماهيرية على الخطين الساخنين: (15340) للطلبات العامة و(15341) المخصص لكبار السن وذوي الهمم والحالات الخاصة، حيث تم الاستجابة لـ (858) طلب بطاقة رقم قومي و(252) مستندًا مميكنًا وتوصيلها للمواطنين في نفس اليوم بمقار إقامتهم.

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كما استجاب القطاع لـ 51 التماسًا إنسانيًا من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، حيث تم إرسال مأموريات ميدانية إلى منازلهم أو أماكن تلقي العلاج لتجديد بطاقات الرقم القومي وتسليمها فورًا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالتوازي، واصل القطاع إيفاد مأموريات ميدانية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من الأندية الخاصة، حيث تم استخراج البطاقات وتسليمها لـ 173 مواطنًا ومواطنة.

كما شهد المركز النموذجي التابع للقطاع استقبال عدد كبير من كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 350 حالة، في إطار تقديم خدمة مميزة تتسم بالسرعة والاحترام الإنساني.

وقد لاقت هذه الجهود المجتمعية استحسانًا كبيرًا من المواطنين، لما لها من أثر إيجابي واضح في توفير الوقت والجهد وتحقيق مستوى متميز من الخدمة، وذلك تأكيدًا على حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الشرطية دون عناء.

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