حركة تنقلات الشرطة 2025، مراعاة الظروف الاجتماعية للضباط والعاملين بالجهاز الأمني «أبرز الأهداف»

تستعد وزارة الداخلية، لتنفيذ حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2025، والتي جاءت هذا العام متوافقة مع معايير دقيقة شملت الكفاءة المهنية، والأقدمية، إضافة إلى مراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي والصحي للضباط، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء الأمني وتعزيز استقرار الجهاز الشرطي.

حركة تنقلات الشرطة 2025

وتُجرى حركة التنقلات بشكل سنوي خلال شهر يوليو، بهدف ضخ دماء جديدة في المواقع الأمنية المختلفة، ودعم القيادات الواعدة من خلال الترقية والندب لمواقع جديدة تتيح لها تقديم أفضل ما لديها من قدرات.

وارتكزت الحركة لهذا العام راعت بشكل خاص تدعيم مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر الأمنية والإدارية، لضمان تحقيق أداء أمني متكامل ومتميز، يخدم المواطن ويواكب التحديات.

تعزيز الكفاءة وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي

وتتضمن الحركة، مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط والعاملين بالجهاز الأمني، في إطار توجه الوزارة لتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفّزة، بما يسهم في رفع معدلات الاحترافية والجاهزية في مختلف القطاعات الشرطية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير المنظومة الأمنية الشاملة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل الأمني وحقوق العاملين، وصولًا إلى جهاز شرطي عصري ومُحترف يلبّي تطلعات المواطن المصري ويعزز من سيادة القانون.

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