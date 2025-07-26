حركة تنقلات الشرطة 2025، من هو اللواء محمد مجدي شميلة مدير أمن الجيزة الجديد؟

حركة تنقلات الشرطة 2025، اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، وجاء ضمن القرار تعيين اللواء محمد مجدي عويس عطا الله شميلة، مساعدا لوزير الداخلية ومديرا لأمن الجيزة.

اللواء محمد مجدي شميلة مدير أمن الجيزة الجديد



ويأتي قرار تصعيد اللواء محمد مجدي شميلة لمدير أمن الجيزة، ليعكس ثقة الوزارة في كفاءته وخبراته الميدانية، وقدرته على التعامل مع التحديات الأمنية المعقدة التي تشهدها محافظة الجيزة، سواء في ملفات الإرهاب أو الجرائم الجنائية أو الخدمات الجماهيرية.

السيرة المهنية للواء محمد مجدي شميلة

ويعد اللواء محمد مجدي شميلة أحد أبرز القيادات الشرطية التي تمتلك رصيدًا كبيرًا من الخبرات الميدانية والتنفيذية، خاصة في قطاعات البحث الجنائي والأمن العام.

و تدرج "شميلة" في المناصب الأمنية على مدى سنوات خدمته، حيث عمل في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وشارك في ملفات مكافحة الفساد المالي والتهرب الضريبي، قبل أن يتم تصعيده إلى مواقع قيادية داخل عدد من قطاعات وزارة الداخلية.

كما تولى مهام إشرافية وإدارية بقطاعات الأمن المركزي والأمن العام، وتميّز خلال فترات خدمته بقدرته على اتخاذ القرار في المواقف الأمنية الحرجة، وقيادة الحملات الأمنية الكبرى، بالإضافة إلى حرصه على الانضباط الداخلي ورفع كفاءة الأداء الأمني للعاملين تحت قيادته.

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:

• تصعيد عدد من مساعدى الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية.



• تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر متميزة وظيفيًا وصولًا لأعلى معدلات الأداء فى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.



• مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط فى إطار القواعد، تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.

تنقلات وترقيات حركة الشرطة 2025



• لواء / ياسر سيد محمد الحديدى – مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط.



• لواء / شريف رءوف زكى عبدالرازق – مساعد الوزير لقطاع الأمن.



• لواء / محمد أبو الليل أمين محمد – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.



• لواء / وليد جميل محمد الوكيل – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية.



• لواء / إبراهيم ملك إبراهيم عبدالمسيح – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.



• لواء / نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر – مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة.



• لواء / محمد مجدى عويس عطا الله شميله – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.



• لواء / عماد الدين صديق عبدالفتاح عبدالله – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.



• لواء / مهند محمد المأمون أحمد العرضى – مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.



• لواء / محمد منصور إبراهيم الباز – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.



• لواء / محمد فتح الله غازى إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى.



• لواء / حسام عبدالعزيز محمد محمود – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.



• لواء / شريف زهير محمد حاتم – مساعد الوزير لقطاع التدريب.



• لواء / عاطف عبدالعزيز محمد خالد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى.



• لواء / محمد إبراهيم فؤاد عبدالخالق الجندى – مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.



• لواء / محمد زهير عبدالحميد منصور – مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.



• لواء / أشرف السيد محمد جاب الله – مدير أمن القليوبية.



• لواء / أسامة نصر جلال عبدالمولى – مدير أمن الغربية.



• لواء / علاء الدين عامر يونس أحمد – مدير أمن المنوفية.



• لواء / رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان – مدير أمن الإسكندرية.



• لواء / سامح محمد عادل عبدالرءوف عبدالسلام – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى.



• لواء / حاتم محمد عبدالفتاح نصار – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى.



• لواء / حاتم حسن أحمد على – مدير أمن المنيا.



• لواء / رفيق عبدالحميد عبدالتواب الخولى – مدير الإدارة العامة للانتخابات العامة.



• لواء / عصام صلاح الدين أحمد هلال – مدير أمن الدقهلية.



• لواء / عبدالله عبد الهادى جلال عبدالله عصر – مدير أمن أسوان.



• لواء / محمد حامد هشام أحمد – مدير أمن قنا.



• لواء / أيمن عادل يس الحمزاوى – مدير أمن البحر الأحمر.



• لواء / محمد محمد خليل الجمسى – مدير أمن بورسعيد.



• لواء / طارق محمد رجب مصطفى شرابى – مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.



• لواء / مفيد فوزى عبدالحميد العطوى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



• لواء / تامر خليل حسين خليل – مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية.

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