الطب الشرعي كلمة الفصل بين القتل والانتحار.. يرسم سيناريو الجريمة بدقة.. مسافة الطلقة تكشف القاتل.. والكاميرات والشهود أدلة ميدانية تدعم التحليل العلمي

يعد الطب الشرعي أحد أهم أدوات العدالة في العصر الحديث، إذ يلعب دورًا فاصلًا في حسم وكشف ألغاز القضايا التي تحير جهات التحقيق، ويساعد بشكل علمي ومنهجي في تحديد نوع الجريمة، وهوية مرتكبيها، وتوقيت ارتكابها، والطريقة التي تمت بها.

فـالطبيب الشرعي لا يكتفي بمجرد المعاينة البصرية، بل يستخدم مجموعة من الأساليب والأدوات التحليلية الدقيقة لفك طلاسم الجرائم، سواء كانت انتحارًا أم جريمة قتل، معتمدًا على أدلة مادية قاطعة وتحاليل مخبرية متقدمة.

موضع الجرح واتجاهه.. البداية من الرصاصة

من أبرز علامات تحديد طبيعة الوفاة، هو موقع الجرح واتجاهه. ففي حالات الانتحار، غالبًا ما تكون فتحة دخول الرصاصة في مناطق يمكن الوصول إليها بسهولة كالفم، أو الصدر، أو الجانب الأيمن للرأس. وهنا يُدرس مسار الطلق الناري من حيث الزاوية، والاتجاه، والعمق، لتحديد ما إذا كان الشخص قادرًا فعليًا على إطلاق النار على نفسه.

كما يتم فحص وجود آثار البارود على يد الضحية، باستخدام تقنيات كيميائية حديثة لتحليل آثار البارود على الجلد أو الملابس، وهي علامة حاسمة في دعم فرضية الانتحار أو نفيها.

المسافة... السر في السنتيمترات

تلعب مسافة إطلاق النار دورًا مهمًا في تحديد طبيعة الحادث وفي حالات الانتحار، تكون المسافة عادة قريبة جدًا، وقد تكون ملامسة مباشرة للجلد وهنا يُعتمد على شكل الجرح، ووجود علامات احتراق أو سُخام، بالإضافة إلى تشتت جزيئات البارود على الجلد، لتقدير المسافة بدقة علمية.

كما أن وجود بصمات الأصابع أو الـبصمة الوراثية على السلاح يُعد عنصرًا حاسمًا. فغياب بصمات الضحية على السلاح المستخدم قد يفتح باب الشك حول فرضية الانتحار.

وضعية السلاح والجثة... منطق الأمور

في أغلب حالات الانتحار، يُعثر على السلاح في يد الضحية أو بجانبها مباشرة. أما وجوده على مسافة بعيدة أو في موضع غير منطقي، فيُعد دافعًا قويًا للتشكيك، ما يستدعي توسيع نطاق التحقيق.

ترك الضحية رسالة انتحار يُعزز من فرضية الانتحار، لكن غيابها لا يُعتبر دليلًا على وجود جريمة بالضرورة. فهي مؤشر فقط ضمن مؤشرات عديدة يعتمد عليها الطبيب الشرعي.

الخلفية النفسية والاجتماعية.. الطب النفسي شاهد

يقوم الطبيب الشرعي بمراجعة التاريخ النفسي والاجتماعي للضحية؛ هل عانى من الاكتئاب؟ هل تحدث عن الانتحار؟ هل واجه مشاكل مادية أو اجتماعية؟ هذه العوامل كلها تُدرَس بعناية لربط الأدلة المادية بالحالة النفسية.

ولا يغفل التحقيق شهادات الشهود، أو ما ترصده كاميرات المراقبة، أو أصوات الطلقات، أو حتى وقت العثور على الجثة. فكلها تفاصيل قد تكون حاسمة في فهم المشهد كاملًا.

الطب الشرعي لا يعتمد على دليل واحد، بل على مجموعة أدلة مترابطة تشمل: موضع الجرح، مسار الطلق، آثار البارود، البصمات، موقع السلاح، خلفية الضحية النفسية والاجتماعية، وشهادات الشهود.

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