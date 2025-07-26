بلاغ للنائب العام ضد الداعية سعاد صالح بتهمة التحريض على تعاطي الحشيش وازدراء الدين

تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد الداعية سعاد صالح، على خلفية تصريحاتها الأخيرة التي أفتت خلالها بجواز تعاطي الحشيش واعتباره "حلالًا"، وهي التصريحات التي وصفها البلاغ بـ"المشبوهة"، مؤكدًا أنها تمثل خروجًا صارخًا على القانون وتحريضًا علنيًا ضد الدولة.

وجاء في تفاصيل البلاغ الذي استند علي المادة 167 من قانون العقوبات، والتي تجرم التحريض العلني على مخالفة القوانين أو الاعتداء على المصلحة العامة، ويعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة أو كليهما.

كما أشار البلاغ إلى أن ما صدر عن الداعية سعاد صالح يُعد أيضًا نشرًا لأخبار كاذبة وازدراءً للدين، وفقًا لنصوص المواد 80 و98 و102 من قانون العقوبات، محذرًا من أن تلك التصريحات قد تُحدث بلبلة وتدعو إلى الفوضى في المجتمع.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق موسع في تلك التصريحات، وإصدار أمر بضبط وإحضار الداعية سعاد صالح، ومنعها من السفر تمهيدًا لتقديمها لمحاكمة عاجلة، مؤكدًا أن ما صدر منها يُشكل جرائم متعددة تمس النظام العام والدين والقانون.

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