السبت 26 يوليو 2025
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حوادث

حركة تنقلات الشرطة 2025، الداخلية تنهي تجهيزات إعلان ترقيات الضباط

الداخلية تنهي تجهيزات
الداخلية تنهي تجهيزات إعلان ترقيات الضباط

انتهت وزارة الداخلية، من إعداد قوائم وكشوف ترقيات ضباط الشرطة من مختلف الرتب تمهيدا للإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة. 

فاصيل حركة تنقلات الشرطة 2025

وبحسب مصادر مطلعة، فإن حركة هذا العام توصف بأنها الأضخم والأدق في تاريخ الوزارة، بعد مراجعة موسعة استغرقت عدة أسابيع، تضمنت تقييم ملفات الضباط في جميع القطاعات، مع التركيز على ضخ دماء جديدة وتدوير القيادات بمواقع حساسة.

موعد تنفيذ حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

وأكدت مصادر مطلعة، أن الإعلان الرسمي متوقع قبل خلال الساعات المقبلة، على أن يبدأ تنفيذ قرارات التنقل والترقية بداية أغسطس 2025.

ترقيات منتظرة حسب دفعات التخرج

وفقًا للمخطط النهائي، تتضمن الحركة المرتقبة ترقيات واسعة في مختلف الرتب، على النحو التالي:

دفعة 1998: ترقية إلى لواء

دفعتا 2001 و2002: ترقية إلى عميد

دفعة 2005: ترقية إلى عقيد

دفعة 2010: ترقية إلى مقدم

دفعة 2015: ترقية إلى رائد

دفعة 2021: ترقية إلى نقيب

دفعة 2024: ترقية إلى ملازم أول

الرئيس السيسي يجتمع بوزير الداخلية 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي،  اجتمع اليوم، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن الداخلي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتطوير منظومة العمل الأمني والخدمي.

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