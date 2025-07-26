السبت 26 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش وابتزاز سائق بشركة نقل ذكي لطالبة بالتجمع الأول

ضبط المتهم
ضبط المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه فتاة تستغيث، متضررة من تعرضها لمراسلات خادشة وتهديد وابتزاز من قِبل سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، وذلك بعد انتهاء رحلتها عبر التطبيق.

 


تقدّمت طالبة تقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ببلاغ رسمي بتاريخ 19 يوليو الجاري، أفادت فيه بأنها تلقت رسائل خادشة للحياء من السائق عبر هاتفها عقب انتهاء رحلتها، وحين تجاهلت التواصل معه، أقدم على تهديدها وابتزازها بصور مفبركة.

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ومن خلال جهود البحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة الشروق، وعُثر بحوزته على السيارة المستخدمة في الواقعة، والتي تبين أنها منتهية التراخيص.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة كما ورد في بلاغ المجني عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع التحفظ على المركبة.

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تحرش سائق نقل ذكي ابتزاز فتاة في القاهرة الداخلية تكشف واقعة تحرش سائق يراسل فتاة بصور مفبركة شركة نقل ذكي التجمع الأول قسم شرطة الشروق

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