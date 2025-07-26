قرار جديد من جهات التحقيق في واقعة هجوم كلب علي نجلي الفنانة زينة

أمرت جهات التحقيق المختصة، بتسليم كلب لمالكه رجل الأعمال في واقعة الهجوم على نجلي الفنانة زينة داخل أحد الكومبوندات بالشيخ زايد.

تقدمت الفنانة زينة بطلبين لنيابة 6 أكتوبر، لسرعة الفصل في التحقيقات في واقعة تعرض ابنيها لهجوم كلب شرس يمتلكه جارها، خلال لعبهما كرة القدم داخل ملعب كرة قدم بالشيخ زايد.

وتضمن الطلب المقدم من الفنانة زينة إلى المحامى العام لنيابات 6 أكتوبر أنها وأن حررت محضرا رقم 2282 لسنة 2025 إداري الشيخ زايد الثاني منها وبصفتها وصية على أولادها القصر (زين الدين أحمد عز وعز الدين أحمد عز)، ضد جارها وزوجته، والحارس والحائز والمسئول عن الكلب المتسبب في جرح ابنها، وآخرين قد تسفر عنهم التحريات مشكو في حقهم.

وأضافت زينة في طلبها أنه بتاريخ 1 يوليو تقدمت بطلبين الى النيابة المختصة أولا الادعاء مدنيا قبل المشكو ضدهم بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وثانيا طلب صورة رسمية من كافة أوراق القضية والمستندات، إلا أن الطلبين تم رفضهما.

وطالبت زينة في الطلبين المقدمين منها إلى النائب العام والمحامى العام لنيابات 6 أكتوبر بما يلي:

1- تمكينها من الادعاء المدني عن نفسها وبصفتها والدة الطفلين زين الدين وعز الدين احمد عز الدين ضد المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفاتهم من اتخاذ إجراءات الادعاء المدني بمبلغ 100 ألف جنيه، كتعويض مؤقت عن الأضرار مادية وأدبية ومعنوية التي ترتبت على أفعال المشكو ضدهم غير المشروعة على سبيل التعويض المؤقت في أقرب وقت وعلى أي حالة كانت عليها الدعوى وقبل الانتهاء من التحقيقات.

2- التصريح للطالبة بسرعة استلام صورة رسمية من أوراق القضية والمرفقات والمستندات المودعة فيها حتى نتمكن من مباشرة الدفاع عن حقوق الشاكية وطفليها.

3- استعجال تنفيذ قرارات النيابة العامة تمهيدا لتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة على ضوء التحقيقات عقب تنفيذ البندين الأول والثاني لتمكيننا من مباشرة حقوق الدفاع قبل التصرف في الأوراق

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