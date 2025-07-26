السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

محاكمة 5 مسئولين في مدرسة بالمرج تأديبيًا بتهمة الإهمال

مجلس الدولة
مجلس الدولة

 تنظر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، محاكمة خمسة من العاملين بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية، وذلك على خلفية إهمالهم في أداء عملهم، وما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية بأن سمحوا لشخص مجهول بارتكاب أفعال مدينة بحق تلميذة وإثارة الرعب بين الطلاب.

 

إحالة 5 من العاملين بمدرسة بالمرج بتهمة الإهمال 

 وكانت النيابة الإدارية قررت إحالة خمسة من العاملين بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية إهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفية؛ مما مَّكْن أحد الأشخاص "من غير العاملين بالمدرسة" من التسلل إلى داخل المدرسة وملاحقة تلميذة بالصف الأول الابتدائي وتحرشه بها جنسيا داخل دورة المياه، وتعديه عليها بالضرب لبث الرعب في نفسها والحيلولة دون استغاثتها أو مقاومتها له مستغلًا في ذلك حداثة سنها.  

شملت قائمة الاتهام كلا من: مديري المدرسة للفترتين الدراستين الصباحية والمسائية، والقائم بعمل المدرسة، ومسئول الأمن والمشرف العام، وعضو لجنة التمشيط الأمني بالفترة الصباحية يوم الواقعة.

 

التحقيقات استمعت لشهادة الشهود في الواقعة 

وجاء بالتحقيقات التي باشرتها  المستشارة نهى فهمي، تحت إشراف المستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، استمعت فيها النيابة لأقوال والد التلميذة - المجني عليها – الذي قرر توجهه إلى المدرسة فور تلقيه اتصالًا هاتفيًا من ولية أمر إحدى التلميذات، أبلغته بالواقعة بناءً على استغاثة ابنته بها، فانتقل من فوره إلى المدرسة، وأبلغ شرطة النجدة التي حضرت واصطحبته وابنته إلى قسم الشرطة، حيث جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، كما استمعت النيابة إلى أقوال التلميذة، التي قالت أن المتهم تعقبها وشقيقتها الكبرى – التلميذة بالصف الثالث الابتدائي-، من خارج المدرسة إلى داخلها ثم لحق بهما أثناء تواجدهما بدورة المياه المخصصة لتلميذات المدرسة، وتحرش بها جنسيًا وتعدى عليها بالضرب لمنع مقاومتها له ولم يتوقف عن  اعتدائه إلا بدخول ولية أمر إحدى التلميذات بالمدرسة، وقد أيدت شقيقتها الواقعة، كما استمعت النيابة إلى شهادة إحدى أولياء الأمور– التي تزامن وجودها داخل دورة المياه وقت الواقعة برفقة ابنتها المقيدة بالفترة الصباحية - والتي قررت أنها  فوجئت بوجود أحد الأشخاص داخل دورة المياه في حالة ارتباك وقام بدفعها بقوة وفر هاربًا إلى خارج المدرسة دون أن يستوقفه أحد من العاملين بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة المحكمة التأديبية النيابة الإدارية مدرسة بالمرج إختصاصات النيابة الإدارية

مواد متعلقة

المحكمة التأديبية بالبحيرة تقرر وقف طبيبة كفر الدوار 6 أشهر عن العمل

المحكمة التأديبية بالبحيرة تعاقب طبيبين بمستشفى الدلنجات

الأكثر قراءة

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 53.99%

خلال ساعات، حركة تنقلات واسعة لضباط الشرطة 2025

تصعيد القيادات الوسطى، الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة خلال ساعات

بالأسماء، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي (صور)

عاجل، السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

بالأسماء، أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

أعراض التسمم بالمبيد الحشري كلورفينابير المتسبب في وفاة أسرة المنيا

بعد قرار الإمام الأكبر، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في مصر اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025

المزيد

انفوجراف

ملامح حركة تنقلات الشرطة 2025

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريح سعاد صالح، الإفتاء تحسم الجدل حول حرمة تعاطي الحشيش

هل يجوز إخراج الزكاة في صورة مواد تموينية؟ دار الإفتاء تجيب

بعد فتوى سعاد صالح.. أدلة قاطعة من الكتاب والسنة تُحرم المخدرات والحشيش

المزيد
الجريدة الرسمية