محاكمة 5 مسئولين في مدرسة بالمرج تأديبيًا بتهمة الإهمال

تنظر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، محاكمة خمسة من العاملين بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية، وذلك على خلفية إهمالهم في أداء عملهم، وما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية بأن سمحوا لشخص مجهول بارتكاب أفعال مدينة بحق تلميذة وإثارة الرعب بين الطلاب.

إحالة 5 من العاملين بمدرسة بالمرج بتهمة الإهمال

وكانت النيابة الإدارية قررت إحالة خمسة من العاملين بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية إهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفية؛ مما مَّكْن أحد الأشخاص "من غير العاملين بالمدرسة" من التسلل إلى داخل المدرسة وملاحقة تلميذة بالصف الأول الابتدائي وتحرشه بها جنسيا داخل دورة المياه، وتعديه عليها بالضرب لبث الرعب في نفسها والحيلولة دون استغاثتها أو مقاومتها له مستغلًا في ذلك حداثة سنها.

شملت قائمة الاتهام كلا من: مديري المدرسة للفترتين الدراستين الصباحية والمسائية، والقائم بعمل المدرسة، ومسئول الأمن والمشرف العام، وعضو لجنة التمشيط الأمني بالفترة الصباحية يوم الواقعة.

التحقيقات استمعت لشهادة الشهود في الواقعة

وجاء بالتحقيقات التي باشرتها المستشارة نهى فهمي، تحت إشراف المستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، استمعت فيها النيابة لأقوال والد التلميذة - المجني عليها – الذي قرر توجهه إلى المدرسة فور تلقيه اتصالًا هاتفيًا من ولية أمر إحدى التلميذات، أبلغته بالواقعة بناءً على استغاثة ابنته بها، فانتقل من فوره إلى المدرسة، وأبلغ شرطة النجدة التي حضرت واصطحبته وابنته إلى قسم الشرطة، حيث جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، كما استمعت النيابة إلى أقوال التلميذة، التي قالت أن المتهم تعقبها وشقيقتها الكبرى – التلميذة بالصف الثالث الابتدائي-، من خارج المدرسة إلى داخلها ثم لحق بهما أثناء تواجدهما بدورة المياه المخصصة لتلميذات المدرسة، وتحرش بها جنسيًا وتعدى عليها بالضرب لمنع مقاومتها له ولم يتوقف عن اعتدائه إلا بدخول ولية أمر إحدى التلميذات بالمدرسة، وقد أيدت شقيقتها الواقعة، كما استمعت النيابة إلى شهادة إحدى أولياء الأمور– التي تزامن وجودها داخل دورة المياه وقت الواقعة برفقة ابنتها المقيدة بالفترة الصباحية - والتي قررت أنها فوجئت بوجود أحد الأشخاص داخل دورة المياه في حالة ارتباك وقام بدفعها بقوة وفر هاربًا إلى خارج المدرسة دون أن يستوقفه أحد من العاملين بها.

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