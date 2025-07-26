قررت محكمة جنايات بنها، إحالة أوراق أدهم ب. س.، 19 سنة، بائع خضار ومقيم بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لاتهامه بقتل عامل وسرقة دراجته النارية (تروسيكل). وحددت المحكمة جلسة الأول من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

إحالة بائع خضار للمفتي لاتهامه بقتل عامل وسرقة "تروسيكل" بشبين القناطر

صدر الحكم من الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وبأمانة سر نادر السقا.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه أحمد السيد الرفاعي عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن استدرجه بحيلة بزعم توصيله لمكان ما، وحال وصولهما لمكان ناءٍ طلب منه التخلي عن "التروسيكل"، ولما رفض، أشهر في وجهه سكينًا وسدد له طعنات متعددة أودت بحياته.

كما كشفت امر الاحالة أن الجريمة اقترنت بجنايتين أخريين، هما الخطف بالتحايل، حيث استدرج المجني عليه وفصله عن ذويه، وسرقة الدراجة النارية تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض (سكينًا) بدون ترخيص، واستخدمه في تنفيذ الجريمة وبث الرعب في نفس المجني عليه.

النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة:

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتهم وفقًا لنصوص قانون العقوبات

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