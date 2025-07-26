ضبط قائدى سيارتين سارا عكس الاتجاه بالطريق الدولى فى كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعتين للسير عكس الاتجاه بمحافظة كفر الشيخ؛ وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من مخالفات مرورية تُعرض حياة المواطنين للخطر.

▪️ الواقعة الأولى:

رصدت المتابعة مقطع فيديو لقائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بالطريق الدولى بنطاق المحافظة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر. وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة منتهية التراخيص، وقائدها (سائق - يحمل رخصة قيادة منتهية - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

▪️ الواقعة الثانية:

تداول مقطع آخر يظهر فيه قائد سيارة ملاكى يسير عكس الاتجاه بإحدى الطرق بينما يتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة قلين بكفر الشيخ)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة أثناء قيادته بالطريق الدولى الجديد (كفر الشيخ – دسوق)، للسبب ذاته: اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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