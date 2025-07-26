السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قائدى سيارتين سارا عكس الاتجاه بالطريق الدولى فى كفر الشيخ

ضبط قائدى سيارتين
ضبط قائدى سيارتين خالفا قواعد المرور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعتين للسير عكس الاتجاه بمحافظة كفر الشيخ؛ وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من مخالفات مرورية تُعرض حياة المواطنين للخطر.

▪️ الواقعة الأولى:
رصدت المتابعة مقطع فيديو لقائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بالطريق الدولى بنطاق المحافظة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر. وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة منتهية التراخيص، وقائدها (سائق - يحمل رخصة قيادة منتهية - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد اختصار الطريق.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

▪️ الواقعة الثانية:
تداول مقطع آخر يظهر فيه قائد سيارة ملاكى يسير عكس الاتجاه بإحدى الطرق بينما يتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة قلين بكفر الشيخ)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة أثناء قيادته بالطريق الدولى الجديد (كفر الشيخ – دسوق)، للسبب ذاته: اختصار الطريق.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحلة الكبرى بالغربية المحلة الكبري بنطاق المحافظة حياة المواطنين شرطة المحلة الكبري سير عكس الاتجاه ضبط قائدي سيارتين

مواد متعلقة

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025

الأمن يكشف ملابسات فيديو طرد فتاة من منزلها بالشرقية عقب رسوبها بالثانوية العامة

الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش وابتزاز سائق بشركة نقل ذكي لطالبة بالتجمع الأول

الداخلية تكشف ملابسات ابتزاز فتاة من قِبل خطيبها السابق بالزقازيق

حركة تنقلات الشرطة 2025، مراعاة الظروف الاجتماعية للضباط والعاملين بالجهاز الأمني «أبرز الأهداف»

تصعيد القيادات الوسطى، الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة خلال ساعات

حركة تنقلات الشرطة 2025، الداخلية تنهي تجهيزات إعلان ترقيات الضباط

الأحوال المدنية تواصل القوافل المتنقلة وتصدر 45 ألف بطاقة وشهادة مميكنة للمواطنين

الأكثر قراءة

عاطف خالد للأمن الوطني وأبو شميلة لأمن الجيزة، بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

الأمن يكشف ملابسات فيديو طرد فتاة من منزلها بالشرقية عقب رسوبها بالثانوية العامة

قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس الأمريكي

خلال ساعات، حركة تنقلات واسعة لضباط الشرطة 2025

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 53.99%

الأهلي يعلن رسميا رحيل وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في مصر اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: تجنب أذى الأقارب ليس قطيعة للرحم

تفسير حلم أداء العمرة في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

الأزهر للفتوى يرد بقوة على سعاد صالح: الحشيش محرم شرعًا وفتاوى تحليله شاذة ومضللة

المزيد
الجريدة الرسمية