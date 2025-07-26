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حوادث

تأييد سجن 3 متهمين 15 عامًا لحيازتهم مخدرات في شبين القناطر

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

قضت محكمة جنايات بنها "مستأنف"، بتأييد حكم السجن المشدد 15 عامًا ضد ثلاثة متهمين، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة من نوعي الهيروين والحشيش  والميثامفيتامين بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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وصدر الحكم عن الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وبأمانة سر نادر السقا.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين، وهم أحمد س. أ.، 61 عامًا، سائق "توك توك" ومحبوس حاليًا،محمد س.، 63 عامًا، بالمعاش،محمود أ. س.ان المتهمين قد أحرزوا بتاريخ 5 يوليو 2023، بدائرة مركز شبين القناطر، جوهرين مخدرين "الهيروين والحشيش" بقصد الاتجار، دون الحصول على ترخيص قانوني.

كما انهم أحرزوا وحازوا جوهرًا مخدرًا " ميثامفيتامين " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم كميات من المخدرات معدة للترويج، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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