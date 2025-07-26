أخبار مصر: فيديو مستفز لثروت سويلم عن مستقبل وطن، موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، حماس تفعّل "التخلص الفوري" بعد تهديد ترامب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

على خطى زميله الصعيدي، فيديو متداول للنائب ثروت سويلم عن مستقبل وطن: احنا حزب الدولة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو من مؤتمر دعم الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية ومرشح الحزب على المقعد الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة،يظهر فيه النائب اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، وهو يدلي بتصريحات أثارت جدلًا واسعًا، بعدما قال خلالها إن حزب "مستقبل وطن هو حزب الحكومة" أو "حزب الدولة"، والحزب الأهم في مصر بحسب ما ورد في المقطع.

خلال ساعات، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 وإعلان أسماء الأوائل

تترقب الأسر المصرية إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد انتهاء كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

مع تعثر التهدئة، حماس تستنفر عناصر تأمين الرهائن خشية هجوم إسرائيلي مباغت

أعلنت حركة حماس في غزة، فجر اليوم السبت، رفع حالة التأهب والجهوزية في "كتائب القسام" خاصة بين عناصر "وحدة الظل" المكلفة بتأمين الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.

هل ده كلام يعقل، ثورة غضب في شعبة المحمول بعد تطبيق ضريبة الموبايلات بأثر رجعي

أعلنت شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة رفضها قرار تطبيق الضريبة الخاصة بالتليفون المحمول بأثر رجعي، وأن يكون التطبيق على الهواتف بعد صدور القرار.

تامر حسني يهاجم عمرو دياب بعد تصنيف الهضبة لألبومه "لينا ميعاد": أنا تريند وأنت تحت

هاجم الفنان تامر حسني، الهضبة عمرو دياب بعد نشر الأخير ترتيب نسب الاستماع الخاصة بالألبومات التي تتنافس في صيف 2025، والذي أظهر تامر حسني في الترتيب بين الثالث والرابع.

القاهرة 43 والصعيد يرفع شعار "لنا الله"، درجات حرارة قياسية اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم السبت، حيث توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

موجه إلى الصين، تصويت تاريخي في تايوان اليوم لعزل خُمس أعضاء البرلمان

يدلي الناخبون في تايوان، اليوم السبت، بأصواتهم في اقتراع يستهدف عزل خُمس أعضاء البرلمان، وجميعهم من الحزب المعارض الرئيسي.

حجز جماعي وسوق سوداء، بيان عاجل من المسرح القومي بشأن تذاكر عرض "الملك لير"

أصدر المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح، بيانًا عاجلًا بخصوص محاولات البعض حجز تذاكر عرض “الملك لير” بطولة النجم يحيى الفخراني، بشكل جماعي ثم إعادة بيعها بأسعار مرتفعة.

مصدر أمني عن فيديو احتجاز ضابط بالقاهرة: مفبرك بالكامل

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا عبر بعض الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ويزعم احتجاز ضابط داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، هو مقطع مفبرك ولا يمت إلى الواقع بأي صلة.

الأفضل ماديا، الصفاقسي يعلن تفاصيل التعاقد مع علي معلول

أكد سامي أبو صرصار، السكرتير العام لنادي الصفاقسي التونسي، أن علي معلول، وقع للفريق 3 مواسم بعد رحيله عن الأهلي.

بكلمة مثيرة تحمل دلالات كثيرة، زوجة راغب علامة ترد على شائعة طلاقهما

راغب علامة، بكلمة واحدة مثيرة ردت جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة، على الأنباء المتداولة حول انفصالهما بعد حفله المثير بالساحل الشمالي بصحبة معجبات.

روبيو يهدد حماس بشأن الأسرى المحتجزين في غزة: واشنطن ملتزمة بتحريرهم

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ملتزمان بتأمين الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

تحولت إلى كتلة لهب في ثانية، لحظة اشتعال النار بسيارة خرسانة بطريق البوليفار بأكتوبر (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق بسيارة خرسانة على طريق البوليفار القادم من أكتوبر تجاه وصلة دهشور.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وميلان ونهائي أمم إفريقيا للسيدات

تقام، اليوم السبت 26 - 7 - 2025، العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة ليفربول ضد ميلان وديا، ونهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات.

7 جنيهات للشاي والأرز أقل من 30، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجل سعر السلع الغذائية الرئيسية انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

حماس: لم نبلغ بأي إشكال بشأن المفاوضات ونستغرب تصريح ترامب

ردت حركة حماس على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اتهامه للحركة بعدم الاهتمام بإبرام صفقة ومطالبة إسرائيل بالقضاء عليها.

اليوم، الحكم على أنوسة كوتة في قضية "ضحية النمر" بطنطا

تصدر محكمة جنح طنطا، اليوم السبت، حكمها على محاسن مدحت محمد علي، الشهيرة بـ"أنوسة كوتة" مدربة الأسود، بتهمة تورطها في حادثة تعرض العامل محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد، المعروف بـ"محمد بسطويسي"، لهجوم من نمر مفترس أثناء أحد عروض السيرك المقامة بمدينة طنطا.

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