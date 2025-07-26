حجز جماعي وسوق سوداء، بيان عاجل من المسرح القومي بشأن تذاكر عرض "الملك لير"

أصدر المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح، بيانًا عاجلًا بخصوص محاولات البعض حجز تذاكر عرض “الملك لير” بطولة النجم يحيى الفخراني، بشكل جماعي ثم إعادة بيعها بأسعار مرتفعة.

بيان المسرح القومي بشأن تذاكر عرض الملك لير

وجاء في بيان المسرح القومي: “جمهورنا الكريم، جمهور عرض الملك لير، لأن العرض من إنتاج البيت الفني للمسرح، أي من إنتاج الدولة، فهو يُعد مدعومًا ماديًّا كخدمة ثقافية مقدَّمة للمواطن المصري”.

وتابع البيان: “وقد لاحظت إدارة المسرح بعض المحاولات للحجز الجماعي أونلاين، ثم إعادة بيع التذاكر بأسعار مرتفعة للغاية”.

وأردف البيان: “لذا، نُهيب بسيادتكم عدم تشجيع هذا السلوك، والالتزام بالحجز الإلكتروني بالأسعار الرسمية (١١٠ - ٨٠ - ٦٠ جنيهًا)”.

واختتم البيان: “كما تُؤكد إدارة المسرح أنها غير مسؤولة عن تلك المحاولات، وقد تم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ونحيطكم علمًا بأن العرض مستمر، وسيتمكّن الجمهور المصري من مشاهدته والاستمتاع به".

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