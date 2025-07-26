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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وميلان ونهائي أمم إفريقيا للسيدات

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

تقام، اليوم السبت 26 - 7 - 2025، العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة ليفربول ضد ميلان وديا، ونهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات.

 

مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا للسيدات 

المغرب x نيجيريا - 7:00 مساء بتوقيت القاهرة  - bein sports 5 HD. 

 

مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة

إسبانيول X ساوثهامبتون – الساعة 12 ظهرًا

فينورد X نيس – الساعة 12 ظهرًا

اتحاد جدة X جيماريش – الساعة 1 ظهرًا

ليفربول X ميلان – الساعة 2:30 ظهرا على قناة أبو ظبى الرياضية

نورنبيرج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 3 عصرًا

جو آهيد إيجلز X الدحيل – الساعة 3 عصرًا

بيليفيلد X موناكو – الساعة 4 عصرًا

أنجييه X لوهافر – الساعة 4 عصرًا

فيردر بريمن X بارما – الساعة 4 عصرًا

هامبورج X ليون – الساعة 4 عصرًا

لايبزيج X تولوز – الساعة 4:30 عصرًا

شتوتجارت X سيلتا فيجو – الساعة 4:30 عصرًا

لوتون تاون X توتنهام – الساعة 5 مساءً

شروسبري X بيرنلي – الساعة 5 مساءً

هارتس X سندرلاند – الساعة 5 مساءً

ستوك سيتي X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساءً

نانت X رين – الساعة 6 مساءً

شالكه 04 X إشبيلية – الساعة 6 مساءً

آيندهوفن X أتلتيك بيلباو – الساعة 6:30 مساءً

لانس X ميتز – الساعة 7 مساءً

نابولي X كاتانزارو – الساعة 7 مساءً

روما X كايزرسلاوترن – الساعة 7 مساءً

مارسيليا X الجزيرة – الساعة 7 مساءً

جالاتا سراي X ستراسبورج – الساعة 9 مساءً

خيتافي X ريال أوفييدو – الساعة 9 مساءً

أفيلينو X لاتسيو – الساعة 9:3 مساءً

بنفيكا X فناربخشة – الساعة 10 مساءً

نوتنجهام فوريست X فولهام – الساعة 10 مساءً

إيفرتون X بورنموث – الساعة 11 مساءً

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