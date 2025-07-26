السبت 26 يوليو 2025
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حوادث

مصدر أمني عن فيديو احتجاز ضابط بالقاهرة: مفبرك بالكامل

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا عبر بعض الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ويزعم احتجاز ضابط داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، هو مقطع مفبرك ولا يمت إلى الواقع بأي صلة.

 

شائعات الإخوان لن تنال من استقرار البلاد

وأوضح المصدر أن الوثائق المصاحبة للفيديو مزورة بالكامل، وقد جرى ضبط العناصر المتورطة في إعداد وترويج هذا المحتوى المضلل، ويجري حاليًّا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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 وتأتي هذه الواقعة ضمن محاولات الجماعة الإرهابية المستمرة لتزييف الحقائق ونشر الشائعات بهدف زعزعة حالة الاستقرار والأمن التي تنعم بها البلاد، وهي مخططات مكشوفة للرأي العام المصري الواعي، الذي يدرك جيدًا أهداف هذه الحروب الإعلامية الخبيثة.

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