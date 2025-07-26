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خلال ساعات، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 وإعلان أسماء الأوائل

نتيجة الشهادة الثانوية
نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، فيتو
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تترقب الأسر المصرية إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد انتهاء كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 

ومن المقرر أن يُعلن قطاع المعاهد الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 /2025 قبيل اعتماد النتيجة مباشرة، في تقليد يحرص عليه الأزهر كل عام لتكريم النماذج المتميزة من الطلاب والطالبات.

وكشفت مصادر مطلعة أن النتيجة سيتم إعلانها إلكترونيًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الساعات المقبلة، بعد اعتمادها مباشرة، على أن تكون متاحة بالاسم ورقم الجلوس لجميع الطلاب في الشعبتين الأدبية والعلمية، وكذلك معاهد فلسطين والمكفوفين والشعبة الإسلامية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 

ويُنتظر أن يعقد الأزهر مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد من أجل إعلان  نسب النجاح العامة، وعدد الطلاب الأوائل، والتوزيع الجغرافي لأسماء المتفوقين.

أعداد الطلاب المشاركين في امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات، موزعين على 577 لجنة في جميع محافظات مصر. وشمل العدد:

73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي.

100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي.

وتضم مراكز التصحيح 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا رئيسيًا، تشمل محافظات: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 

ومن المقرر أن تُعلن نتيجة الثانوية الأزهرية عبر  بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها، ليتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم باستخدام رقم الجلوس. كما سيتم توفير النتيجة في المعاهد الأزهرية بعد الإعلان الرسمي بيوم واحد. 

وأكد الأزهر الشريف أن أي أخبار متداولة بشأن ظهور النتيجة حاليًا أو تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الموقع الرسمي للأزهر كمصدر وحيد للمعلومات الموثوقة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 

وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية (natiga.azhar.eg) باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر.

اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية الأزهرية 2025".

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على "عرض النتيجة" للاطلاع على الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

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