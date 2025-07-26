هل ده كلام يعقل، ثورة غضب في شعبة المحمول بعد تطبيق ضريبة الموبايلات بأثر رجعي

أعلنت شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة رفضها قرار تطبيق الضريبة الخاصة بالتليفون المحمول بأثر رجعي، وأن يكون التطبيق على الهواتف بعد صدور القرار.

استخدام تطبيق «تليفوني» في تحصيل الرسوم الجمركية

قال المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه من بداية عام 2025؛ تم إقرار استخدام تطبيق «تليفوني» في تحصيل الرسوم الجمركية المقررة على دخول المحمول داخل مصر.

ضريبة الهاتف المحمول

إعلان تطبيق الضريبة الجمركية على المحمول من أول يناير

وأضاف: أنه أعلن تطبيق الضريبة الجمركية يبدأ من أول يناير ولن يتم التطبيق بأثر رجعي، والتنبيه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA أنه يجب قبل شراء أي موبايل من أي مكان إدخال الرقم التسلسلي IMEI علي تطبيق Telephony للاستعلام عما إذا كان يستحق ضريبة «غير مسجل» أو لا يستحق ضريبة «مسجل».

آثار تطبيق قرار تحصيل الضريبة بأثر رجعي

وعن تبعات وآثار تطبيق قرار تحصيل الضريبة على المحمول بأثر رجعي، قال: « تخيل أن يشتري المواطن محمول من أي منصة بيع أجهزة مستعملة، وأدخلت البيانات على تطبيق «تليفوني» فتأكد من أنه مسجل ولا يستحق ضريبة، فيشتريه المواطن، ثم يفاجأ بوقف الخدمة على الموبيل، لأنه مع تطبيق الضريبة بأثر رجعي أصبح يستحق عليه ضريبة».

ضريبة الهاتف المحمول

عدم إعفاء تليفونات المصريين بالخارج عند عودتهم

واستطرد قائلًا: «أو تخيل إنك من العاملين بالخارج، وتتفاجئ وأنت داخل مصر؛ بأن تليفونك لن يتم إعفاءه، لأنه كان فيه شريحة مصرية قبل ما تدخل علي مأمور الجمرك؛ هل ده كلام يعقل؟!».

ضريبة الهاتف المحمول

المطالبة بتنفيذ كلام رئيس مجلس الوزراء بشأن ضريبة المحمول

وأكد «رمضان» أن شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية تدعم وتثمن جهود الدولة في إجراءات حوكمة دخول واستيراد أجهزة التليفون المحمول ولكن ليس بأثر رجعي، ومطلوب تنفيذ ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي، وأيضًا ما تم إعلانه بالصفحة الرسمية لمجلس الوزراء وما تم إعلانه بالصفحة الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.