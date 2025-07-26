على خطى زميله الصعيدي، فيديو متداول للنائب ثروت سويلم عن مستقبل وطن: احنا حزب الدولة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو من مؤتمر دعم الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية ومرشح الحزب على المقعد الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة،يظهر فيه النائب اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، وهو يدلي بتصريحات أثارت جدلًا واسعًا، بعدما قال خلالها إن حزب "مستقبل وطن هو حزب الحكومة" أو "حزب الدولة"، والحزب الأهم في مصر بحسب ما ورد في المقطع.

التصريح أثار موجة من التعليقات والانقسام بين النشطاء، بين من اعتبره “إقرارًا صريحًا بخطورة دمج العمل الحزبي بمؤسسات الدولة”

ورغم عدم التحقق من دقة المقطع المتداول أو سياقه الكامل، إلا أن التصريح أثار موجة من التعليقات والانقسام بين النشطاء، بين من اعتبره "إقرارًا صريحًا بخطورة دمج العمل الحزبي بمؤسسات الدولة"، وبين من رأى أنه "توصيف سياسي لا يخرج عن كونه دعمًا لحزب يمثل الأغلبية البرلمانية".

تصريح سابق لنائب من الصعيد قال خلاله: “احنا الدولة”

وليست هذه المرة الأولى التي تُثار فيها مثل هذه التصريحات، إذ لا تزال الذاكرة السياسية تحتفظ بتصريح سابق لنائب من الصعيد قال خلاله: "احنا الدولة"، وهو المقطع الذي أُثير حوله الجدل في دورة برلمانية سابقة.

ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي من النائب ثروت سويلم أو حزب مستقبل وطن بشأن الفيديو المتداول.

الشرقية تحظى بالنصيب الأكبر في انتخابات الشيوخ.. وترقب لإعلان موعد التصويت

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ، بدأت ملامح المعركة الانتخابية تتضح في محافظات الجمهورية، خاصة في محافظة الشرقية، التي تحظى بالنصيب الأكبر من مقاعد الدائرة في نظام القائمة.

فبحسب التقسيم الانتخابي، تحصل محافظة الشرقية على 6 مقاعد بنظام القائمة، بينما تحصل محافظة الإسماعيلية على مقعدين، وتحصل كل من دمياط، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء على مقعد واحد فقط لكل محافظة ضمن نفس الدائرة.

أما في نظام الفردي، فقد بلغ عدد مقاعد الشرقية 7 مقاعد، يتنافس عليها 24 مرشحًا يمثلون مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين، في معركة انتخابية مرتقبة تشهد زخمًا سياسيًا وشعبيًا كبيرًا.

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