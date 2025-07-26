السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

الأفضل ماديا، الصفاقسي يعلن تفاصيل التعاقد مع علي معلول

علي معلول، فيتو
علي معلول، فيتو

أكد  سامي أبو صرصار، السكرتير العام لنادي الصفاقسي التونسي، أن علي معلول، وقع للفريق 3 مواسم بعد رحيله عن الأهلي.


وقال أبو صرصار في تصريحات عبر قناة "دي إم سي": "الصفاقسي مدرسة كروية كبرى أنجبت العديد من اللاعبين الكبار المعروفين، من بينهم علي معلول، ابن الصفاقسي، الذي شرف الكرة التونسية في مصر".


وتابع: "علي معلول وقَّع مع الصفاقسي لمدة ثلاثة مواسم حتى مئوية النادي المرتقبة في عام 2028، لم يكن معلول مجرد لاعب محترف في الأهلي، بل كان لاعبًا استثنائيًا في كل التفاصيل".

ورد على سؤال..هل يمكن أن يكون الأهلي الطرف الآخر في احتفالية مئوية الصفاقسي؟ قائلًا: "نتمنى ذلك، وسيكون شرفًا كبيرًا أن يشارك الأهلي، هذا النادي المصري الكبير والعريق، في مئوية نادينا".


واختتم: "علي معلول عاد إلى النادي الذي نشأ فيه، في عودة أشبه بعودة الابن إلى داره وقد جرت المفاوضات في أجواء ودية دون أي مشاكل أو شروط، حيث فضّل الصفاقسي على عدة عروض أخرى، ربما كانت أفضل من الناحية المادية".

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