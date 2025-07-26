تحولت إلى كتلة لهب في ثانية، لحظة اشتعال النار بسيارة خرسانة بطريق البوليفار بأكتوبر (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق بسيارة خرسانة على طريق البوليفار القادم من أكتوبر تجاه وصلة دهشور.

وتواصل الخدمات المرورية سحب السيارة عبر أوناش الإدارة عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات تبريدها وقامت قوات المرور بإجراء تحويل مروري لتنظيم حركة المركبات حتى يتم سحب السيارة ورفع حطام الحادث لعودة الحركة المرورية بالطريق لطبيعتها.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بنشوب حريق في سيارة بطريق البوليفار بالاتجاه القادم من أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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