تامر حسني يهاجم عمرو دياب بعد تصنيف الهضبة لألبومه "لينا ميعاد": أنا تريند وأنت تحت

هاجم الفنان تامر حسني، الهضبة عمرو دياب بعد نشر الأخير ترتيب نسب الاستماع الخاصة بالألبومات التي تتنافس في صيف 2025، والذي أظهر تامر حسني في الترتيب بين الثالث والرابع.

تامر حسني يهاجم عمرو دياب

وقال نجم الجيل في منشور له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام": "مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الإستوري بكذا طريقه وأنا رقم ٤ و٣، وهو عارف إن ألبومي مش ٤ بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله من أول يوم في الأسبوع الأول، وبرضه ناس جمعت لي النتائج دي بس ما نزلتهاش".

وأضاف: "عمومًا هو ترتيب وبيتغير كل شوية لينا وللزملاء المطربين لما بينجحوا، الفكرة إن ألبوم لينا ميعاد أنا تعبت فيه والناس بتتكلم عنه بكل خير، وده الأهم فمش محتاج أعمل كده".

وتابع: "أنا كنت تقريبًا ١٠ أيام رقم واحد من وقت نزول الألبوم، زي ما أنتو شايفين أهو في الفيديو اللي ما كنتش عايز انزله، بس اضطريت أنزله، أغانينا في التريند أعلى وهو كان تحت، احترامًا ليه ولمحبينه ما نزلتش أي صورة وهو تحت ولا أي خبر إن ألبومي متصدر، كنت بحتفل مع جمهوري من غير مساس بأي فنان احترامًا لمجهوده، مش عارف ليه هو يعمل كده مع أنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل كده وعمومًا ألف مبروك".

منشور عمرو دياب المثير للجدل

نشر الفنان عمرو دياب منشورًا له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام، يرصد فيه تحقيق ألبومه الأخير نجاح وتصدر، وظهر من خلال الصور بترتيب الفنانين التي أوضحت ظهور الفنان تامر حسني في المركز الثالث والرابع، وهو ما أغضب الأخير.

ويحيي الفنان تامر حسني بعد قليل حفل مهرجان العلمين الجديدة، الذي تقام حاليًّا على مسرح الـ«U Arena» ضمن الدورة الثالثة من مهرجان العلمين، زحام شديد من جمهور ومحبي تامر حسني.

وينتظر الجمهور صعود تامر حسني إلى المسرح لإحياء الحفل، ويهتفون باسمه، بعدما انتهى المطرب الشامي من فقرته، إذ قام بافتتاح الحفل.

بدأ حفل المطرب السوري “الشامي” بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة بـ أغنية “جيناك”، وسط حضور كبير.

ووجه الشامي رسالة لتامر حسني قبل انتهاء فقرته، حيث قال: «هسيب المسرح للأستاذ ونجم الجيل حبيب قلبي تامر حسني».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.