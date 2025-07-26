مع تعثر التهدئة، حماس تستنفر عناصر تأمين الرهائن خشية هجوم إسرائيلي مباغت

أعلنت حركة حماس في غزة، فجر اليوم السبت، رفع حالة التأهب والجهوزية في "كتائب القسام" خاصة بين عناصر "وحدة الظل" المكلفة بتأمين الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.

يأتي ذلك وسط مخاوف من عمليات عسكرية مباغتة قد ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي سعيًا لتحرير الرهائن بعد تعثر جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت منصات أمنية تابعة للحركة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن تقديرات الجناح العسكري تشير إلى أن جيش الاحتلال قد يقدم على عمليات خاصة لتحرير رهائن في غزة.

وبحسب ما نقلت إحدى المنصات عن "ضابط في المقاومة" لم تسمِّه، قال إن "القسام رفعت درجة الجهوزية لدى جميع وحدات تأمين الأسرى، بما في ذلك العمل وفق بروتوكول التخلص الفوري، دون كشف تفاصيل هذا البروتوكول".

وأضاف: "ندعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تصرف مشبوه أو سلوك مريب، سواء لأشخاص أو مركبات، وذلك من خلال التواصل مع قادة المقاومة أو منصة الحارس".

وتسند حماس إلى وحدة خاصة من وحداتها العسكرية تطلق عليها اسم "وحدة الظل" مهمة حماية وتأمين الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة.



ويوم الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تدرس "خيارات بديلة" لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

جاء ذلك بعد أن أعلنت واشنطن وتل أبيب، استدعاء وفديهما المفاوضين في الدوحة، وتحميل حماس مسؤولية إفشال جولة المفاوضات.

وعقب تصريحات نتنياهو، قال ترامب: "أعتقد أن حماس تعرف ماذا سيحدث بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل إلى اتفاق، وإن عملية إطلاق من تبقى من الرهائن ستكون أصعب، لأن حماس لم يعد لديها أوراق مساومة".

وأضاف: "عندما يصل الأمر إلى آخر عشرة أو عشرين رهينة، سيكون من الصعب جدًا إبرام صفقة مع حماس".

وسبق أن نفذت إسرائيل عمليات خاصة لتحرير رهائن في غزة، كان أبرزها عملية تحرير أربع رهائن من مخيم النصيرات وسط القطاع، وكذلك عملية تحرير اثنين من الرهائن في مدينة رفح جنوب القطاع.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا استعادة جثامين عدد من الرهائن خلال عمليات متفرقة في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وعقب عملية تحرير الرهائن التي وقعت في مخيم النصيرات، أعلنت كتائب القسام أنها شددت ظروف احتجاز الرهائن الإسرائيليين لمنع تكرار عملية تحريرهم، بما في ذلك إصدار تعليمات لحراس الرهائن بقتلهم في حال الخشية من تحريرهم.

وفي سبتمبر الماضي، عثر جيش الاحتلال الإسرائيلي على ست رهائن مقتولين في نفق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وزعم الاحتلال آنذاك إن حماس أعدمتهم بعد أن شعر عناصرها باقتراب الجيش من موقع احتجازهم، وهو ما يشير إلى بروتوكول "التخلص الفوري" الذي أشارت إليه المنصة الأمنية التابعة لحماس.

وفي السياق ذاته، حذرت المنصة الأمنية ذاتها من عمليات اختطاف أو اغتيال قد يتعرض لها عناصر وقيادات في حماس خارج قطاع غزة.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن "نتنياهو بحث خلال اجتماع الحكومة المصغّرة وفريق التفاوض الخيارات الممكنة بعد أزمة المحادثات"، مشيرة إلى أن من بين الخيارات التي نوقشت تنسيق تحرك مع الأمريكيين ضد قيادة حماس في الخارج.

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