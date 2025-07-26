روبيو يهدد حماس بشأن الأسرى المحتجزين في غزة: واشنطن ملتزمة بتحريرهم

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ملتزمان بتأمين الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.



وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فجر السبت، إن على حركة حماس إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى الحركة.

وزعم في تدوينة عبر حسابه على "إكس"، إلى أنه التقى رهينتين سابقتين وعائلات رهائن ما زالوا في غزة، من بينهم أمريكيان قتلا على يد حماس".

وختم روبيو بالقول: "الرئيس ترامب أكد بكل وضوح أنه يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد وصف، في وقت سابق السبت، الوضع في غزة بأنه "فظيع"، معتبرا أن حركة "حماس ورطت الجميع هناك".

وشدد على أن "الوضع أصبح معقدًا في قطاع غزة وأنه سينتظر ما سيكون عليه الرد من جانب إسرائيل على فشل التهدئة".

وكان ترامب سحب وسيطه من المحادثات التي كان من المفترض منها أن تصل لإنهاء الحرب في غزة مؤكدًا أن حماس لم ترغب في عقد صفقة وبأنهم يريدون الموت واضعًا أمام إسرائيل مهمة القتال وتطهيرِ المنطقة حسب وصفه للتخلص من حماس في قطاع غزة.



الحركة بدورها استغربت الموقف الأمريكي وتصريحات المبعوث ستيف ويتكوف مشيرة إلى رغبتها في مواصلة المحادثات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.