أخبار الحوادث اليوم: إحالة ضابطي شرطة للتحقيق لتجاوزهما بحق مواطنين في الشرقية.. حبس شهاب صاحب فيديو واقعة "أرض الجمعية" سنتين.. وتأييد براءة الفنان محمد رمضان من تهمة إهانة العلم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

صرح مصدر أمني أنه تمت إحالة ضابطي شرطة إلى التحقيق، لتجاوزهما مع عدد من المواطنين بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

شهاب أرض الجمعية، قضت محكمة الطفل بمجمع محاكم الأميرية بالقاهرة بحبس شهاب، المعروف إعلاميًا بـ«شهاب أرض الجمعية»، لمدة سنتين، على خلفية اتهامه بالاعتداء على شخص بطريق الأوتوستراد.

أجرى فريق من أعضاء المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار أحمد الطباخ، وعضوية كل من: المستشار محمد الصوفاني، والمستشار وائل عزت، والمستشار رامي جنيدي، وتحت إشراف المستشار محمد حامد - وكيل المكتب، صباح اليوم الأربعاء؛ معاينةً شاملة لمبنى سنترال رمسيس الرئيسي ومبنى الاتصالات الدولية الملحق به.

كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخرين بالأسلحة البيضاء بـمنطقة المطرية، وتبين أن المشاجرة بسبب لهو الأطفال، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض والتلويح به والتشاجر مع أحد جيرانه بـالفيوم، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

أصيب 10 أشخاص من الفيوم بإصابات متفرقة، في حادث تصادم على طريق قرية الروضة بمركز طامية، بين سيارتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، لتلقي العلاج اللازم

أمرت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ا.م.م" بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل المجنى عليها “ث. م.ص”.

توفي شاب وأصيبت شقيقته نتيجة تعرضهما للاختناق بسبب تسريب الغاز داخل شقتهما بـمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

صرحت النيابة العامة بالمنيا، بدفن جثمان رحمة نصر الضحية الخامسة، بعدما لحقت بأشقائها الأربعة المتوفين خلال الأيام القليلة الماضية.

قررت محكمة استئناف القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات استئناف رجل الأعمال، بعد تأييد حكم حبسه لمدة 3 سنوات، في اتهامه بالنصب على محمد مجدي "أفشة"، لاعب النادي الأهلي، في مبلغ 13 مليون جنيه، إلى جلسة 30 يوليو.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المواطنين متضررًا من قيام أحد رجال الشرطة بسحب تراخيص سيارته وتحرير مخالفة مرورية له بأحد الأكمنة المرورية بمحافظة مطروح.

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي وكيلا عن الفنان حسام عزت، والتي طالب فيها بوقف قرار نقيب المهن الموسيقية بعدم قبول ترشحه لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، وإدراج اسمه ضمن المرشحين.

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي اليوم براءة الفنان محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة للمرأة المصرية وأداء حركات ذات دلالات ماسونية خلال مشاركته في مهرجان فني دولي بالولايات المتحدة الأمريكية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط شخص وسيدة لقيامهما بالتعدي بالضرب وتعذيب طفلين بمنطقة الدخيلة.

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