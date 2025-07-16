قرار جديد من النيابة حول واقعة أشقاء دلجا في المنيا

صرحت النيابة العامة بالمنيا، بدفن جثمان رحمة نصر الضحية الخامسة، بعدما لحقت بأشقائها الأربعة المتوفين خلال الأيام القليلة الماضية.

التصريح بدفن خامس ضحايا واقعة وفاة الأشقاء بقرية دلجا في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من مستشفى صدر المنيا، يفيد بوفاة الطفلة رحمة نصر، 12عاما صباح اليوم، لتلحق بأشقائها الأربعة ابنا قرية دلجا التابعة إداريا لمركز المنيا بعد أيام من تلقيها الرعاية الصحية هناك.

مستشفى صدر المنيا



وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة وإصابة 6 أشقاء بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، فيما تزال شقيقتهم السادسة فرحة تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى.

مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة كل من "ريم نصر"، 10 سنوات، و"عمر نصر"، 7 سنوات، و"محمد نصر"، 11 سنة، وإصابة شقيقهم الرابع "أحمد نصر" 5 سنوات الذي لحق بهم منذ قليل، عقب ساعات من دفنهم، فيما تم نقل اثنين من أشقائهم إلى مستشفى المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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