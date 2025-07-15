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محافظات

بالأسماء، مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بالفيوم

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقلهم إلى ثلاث مستشفيات ( الفيوم العام ـ الفيوم الجامعي  ـ طامية المركزي ) بحسب حالة كل مصاب.

أسماء المتوفية والمصابين

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن سعدية سيد أحمد عبد الحافظ 50 عامًا، لقيت مصرعها في الحال، وأصيب كل من: حجاج صلاح محمد محمد 24 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعلي مصطفى طه حمودة 25 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات، وياسمين محمد إبراهيم 23 عامًا، مصابة بجرح قطعي باليد اليمنى واشتباه كسر بالعمود الفقري، وإيمان محمود أحمد مصطفى 56 عامًا، مصابة بكدمة بالصدر وسحجات بالجسم، ورشاد خليل محمود درويش 62 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات، وعدلي عبد الوهاب قيّاتي 33 عامًا، مصاب بكسر مضاعف بالساعد الأيسر وجروح وسحجات، محمود عيد محمد محمد 24 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وآمال سعيد رمضان 24 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة، وعبير حسين توفيق قطب 22 عامًا مصابة بكدمات وسحجات، وعبد الرحمن محمد عيد 22 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات، ومحمد عيد عويس مصطفى 64 عامًا، مصاب باشتباه كسر في الضلوع، أحمد سيد أحمد عبد الحافظ، 38 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات، وجميعهم يقيمون في محافظة الجيزة.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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