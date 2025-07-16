الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

السجن المؤبد لمتهم بقتل سيدة وسرقتها في الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

أمرت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ا.م.م" بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل المجنى عليها “ث. م.ص”.

صدر الحكم برئاسة المستشار رفيق رؤوف بنهام رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أنس أسامة العبد، والمستشار عمرو أمين شاكر، وسكرتير المحكمة كيرلس الرأوى.

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تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 874 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بالعثور على جثمان المجنى عليها بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى أن المتهم" ا.م.م"، وكان برفقه المجنى عليها " ث. م.ص.ح"، لقيامه بالعمل معها فى تحصيل مبالغ مالية من تجارتها فى الفاكهة، وعقب توجههم إلي منطقة المنشية البحرية بدائرة قسم المنتزه، لتحصيل مبلغ مالي من أحد التجار، وعقب عودتهم إلى محل مستأجر من قبل المجنى عليها، حدثت بينهما مشادة كلامية لوجود مبلغ مالي لصالح المجنى عليها معلق فى رقبة المتهم، وعلى إثر ذلك تعدى على المجنى عليها خنقا مستخدما غطاء رأس، واستولى على مبلغ مالى قدره 42 ألف جنيه، وثم حمل الجثمان داخل سيارة المجنى عليها وألقى به بحافة ترعة بمنطقة كفر الدوار، وأعاد السيارة إلى محل المجنى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم الذى اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة المبلغ محل التحقيقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.

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