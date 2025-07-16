إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على طريق الروضة بالفيوم

أصيب 10 أشخاص من الفيوم بإصابات متفرقة، في حادث تصادم على طريق قرية الروضة بمركز طامية، بين سيارتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، لتلقي العلاج اللازم

حادث تصادم على طريق الروضة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بشرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم علي طريق الروضة، ووجود عدد من المصابين في موقع الحادث، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن سبب التصادم السرعة الزائدة التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، ما أدى إلى تهشم السيارتين بالكامل، وإصابة 10 من بين الركاب، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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