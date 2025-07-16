الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على طريق الروضة بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 10 أشخاص من الفيوم بإصابات متفرقة، في حادث تصادم على طريق قرية الروضة بمركز طامية، بين سيارتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، لتلقي العلاج اللازم

حادث تصادم على طريق الروضة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بشرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم علي طريق الروضة، ووجود عدد من المصابين في موقع الحادث، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن سبب التصادم السرعة الزائدة التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائقين،  ما أدى إلى تهشم السيارتين بالكامل، وإصابة 10 من بين الركاب، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حبس شاب هدد جيرانه بسلاح أبيض في الفيوم

القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الإيمي في نسختها الـ 77

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أصيب 10 أشخاص الرعاية الطبية أمن الفيوم حادث تصادم سيارتين سيارات الإسعاف مركز شرطة طامية مستشفي طامية المركزي

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

مصرع شخصين في حادث تصادم على طريق أسيوط الغربي في نطاق الفيوم

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق "الفيوم - دمو"

مرور الفيوم يرفع آثار حادث تصادم على الطريق الغربي ويعيد الحركة لطبيعتها

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم على طريق أسيوط الصحراوى الغربى

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي ببني سويف

الأكثر قراءة

قراران جمهوريان بفض دور الانعقاد لـ مجلسي النواب والشيوخ

الخطيب يرفض مقابلته، آخر محاولات وسام أبو علي لحل أزمته مع الأهلي

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

تحذير عاجل من الرقابة الإدارية

خارج أوروبا، فايلر يعود للتدريب رسميا عبر هذا النادي

الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أحمد الجفالي

الخميس 24 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو

خدمات

المزيد

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

كيف يضمن القانون مستقبلا أفضل للأطفال؟

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد البنوك حلال أم حرام؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

ما الحكمة من تحريم الربا؟، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية