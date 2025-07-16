الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

وفاة شاب وإصابة شقيقته باختناق بسبب تسريب الغاز في 15 مايو

جثة، فيتو
جثة، فيتو

توفي شاب وأصيبت شقيقته نتيجة تعرضهما للاختناق بسبب تسريب الغاز داخل شقتهما بـمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

اختناق شاب وإصابة شقيقته بمدينة 15 مايو

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بتلقيها بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل شقته، وشقيقته فاقدة الوعي، بسبب انبعاث رائحة غاز داخل الشقة بدائرة القسم، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة الشاب “أ.ط” 36 سنة، مسجى على ظهره بأرضية الشقة وعدم وجود إصابات ظاهرية على الجثة، وشقيقته فاقدة الوعي، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران الذين أكدوا أنهم لاحظوا انبعاث رائحة غاز من داخل الشقة، وانهم فتحوا باب الشقة وعثروا عليهما.

وكشفت المعاينة وجود رائحة غاز طبيعي منتشرة في الشقة، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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