الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

إحالة ضابطي شرطة للتحقيق لتجاوزهما بحق مواطنين في الشرقية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

صرح مصدر أمني أنه تمت إحالة ضابطي شرطة إلى التحقيق، لتجاوزهما مع عدد من المواطنين بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك في إطار ثوابت وزارة الداخلية التي تؤكد الالتزام بالتعليمات الخاصة بحسن معاملة المواطنين.

 

إحالة ضابطي شرطة للتحقيق للتجاوز مع مواطنين بالشرقية

وأكد المصدر أن الوزارة لا تتهاون مع أي تجاوزات فردية، وتلتزم بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، انطلاقًا من حرصها الدائم على صون كرامة المواطنين وتعزيز الثقة المتبادلة بين جهاز الشرطة والمجتمع.

 

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