إحالة ضابطي شرطة للتحقيق لتجاوزهما بحق مواطنين في الشرقية

صرح مصدر أمني أنه تمت إحالة ضابطي شرطة إلى التحقيق، لتجاوزهما مع عدد من المواطنين بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك في إطار ثوابت وزارة الداخلية التي تؤكد الالتزام بالتعليمات الخاصة بحسن معاملة المواطنين.

إحالة ضابطي شرطة للتحقيق للتجاوز مع مواطنين بالشرقية

وأكد المصدر أن الوزارة لا تتهاون مع أي تجاوزات فردية، وتلتزم بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، انطلاقًا من حرصها الدائم على صون كرامة المواطنين وتعزيز الثقة المتبادلة بين جهاز الشرطة والمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.