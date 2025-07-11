حبس المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه في مدينة 15 مايو

قررت نيابة مايو التبين حبس المتهمين بسرقة سيارة من مكتب رحلات بسبب خلافات مالية مع صاحب المكتب بـ مدينة 15 مايو، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



سرقة سيارة بمدينة 15 مايو

وكان قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من سائق بمكتب رحلات كائن بمحافظة الإسكندرية بتضرره من قيام شخصين باستقلال السيارة بصحبته من منطقة الأوتوستراد بالقاهرة لتوصيلهما إلى محافظة الإسكندرية وعقب استقلالهما السيارة قاما بإجباره على النزول منها والاستيلاء عليها وبداخلها هاتفه المحمول وحافظة نقوده لوجود خلافات مالية بينهما وبين مالك مكتب الرحلات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط السيارة ومرتكبا الواقعة مالك محل وسائق مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما الهاتف المحمول وحافظة النقود المستولى عليهما.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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