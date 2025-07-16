مصرع طفل في حادث مروري بالفيوم

لقي طفل من الفيوم يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه، في صدمه أتوبيس أثناء عبوره الطريق، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طفل على طريق اطسا ـ الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع الطفل "م. ح"، مقيم بقرية البرمكي، بمركز إطسا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى إطسا المركزي، وبحسب التقرير الطبي، تبين أن سبب وفاة الطفل نزيف حاد في المخ والصدر نتيجة شدة الاصطدام، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور قبل الوصول إلي قسم الاستقبال بالمستشفى، وأودع بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم التحفظ على سائق الأتوبيس.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

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