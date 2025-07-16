الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفل في حادث مروري بالفيوم

مستشفي اطسا المركزي،
مستشفي اطسا المركزي، فيتو

لقي طفل من الفيوم  يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه، في صدمه أتوبيس أثناء عبوره الطريق، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طفل على طريق اطسا ـ الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع الطفل  "م. ح"، مقيم بقرية البرمكي، بمركز إطسا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة  إلى مستشفى إطسا المركزي، وبحسب التقرير الطبي، تبين أن سبب وفاة  الطفل نزيف حاد في المخ والصدر نتيجة شدة الاصطدام، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور قبل الوصول إلي  قسم الاستقبال بالمستشفى، وأودع بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم التحفظ على سائق الأتوبيس.

txt

إخماد حريق في مزرعة دواجن بالفيوم بـ 3 سيارات إطفاء

txt

التحفظ على 805 علبة سجائر في حملة تموينية بالفيوم

 وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم 7 سنوات الطب الشرعي التقرير الطبي النيابة العامة سائق الاتوبيس سيارة إسعاف مدير أمن الفيوم مستشفي اطسا المركزي

مواد متعلقة

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بعد موافقة الشيوخ، النص الكامل لمشروع قانون المسؤولية الطبية

بعد موافقة الشيوخ، النص الكامل لمشروع قانون المسئولية الطبية

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

15 قرارا مهما لمجلس الوزراء.. قبول الطلاب دون الحد الأدنى بالجامعات الخاصة والأهلية عبر "السنة التأسيسية".. حزمة تسهيلات لإنهاء المنازعات الضريبية.. وتشكيل لجنة سيادية لتحديد سقف الاقتراض

الأكثر قراءة

أول تعليق من لميس الحديدي بعد عدم تجديد تعاقدها مع المتحدة

الخطيب يرفض مقابلته، آخر محاولات وسام أبو علي لحل أزمته مع الأهلي

وفاة التيك توكر سلمى يصيب العالم بالصدمة، عملية تكميم أودت بحياتها والسر في التنمر

استعلم عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

إثيوبيا تكذب ولا تتجمل، باقي 900 مليون دولار لاستكمال سد النهضة والتوربينات لا تعمل

وصفته بالمتطرف المتهور، لأول مرة صحيفة عبرية تناقش سيناريوهات ما بعد رحيل نتنياهو

تبدأ من 143 جنيهًا، سعر الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء في المحال التجارية

خدمات

المزيد

تبدأ من 143 جنيهًا، سعر الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء في المحال التجارية

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشهادات الفنية

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

كيف تحصل على فرصة تعيين في الوظائف الحكومية؟

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: نحتاج إلى فهم صحيح لديننا ومقاصده وأولوياته

من قصص القرآن الكريم، حكاية نبي ظل يدعو قومه 30 سنة فلم تؤمن إلا ابنتاه

10 سنوات على رحيل القارئ المأذون، الشيخ السيد متولي عبد العال التحق بالإذاعة في سن الخمسين

المزيد
الجريدة الرسمية